Il sindaco Daniele Milano di Amalfi a Fanpage.it parla della frana in costiera di questa mattina: “Danni alla statale, sono crollati 20-30 metri di costone. Impossibile al momento valutare i tempi di ripristino. Non abbiamo riscontri per vittime o dispersi, ma attendiamo la messa in sicurezza. Polemiche per i lavori passati? Non mi pare il caso in questo momento”.