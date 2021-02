In un’intervista al Corriere della Sera, il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini lancia la proposta di riaprire sale cinema e teatri in tutta Italia con misure di sicurezza anti-Covid19 integrative rispetto a quelle già elaborate nei mesi scorsi dal Cts. “Vorrei che l’Italia fosse il primo paese europeo a riaprire”.