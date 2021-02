Francesco Baccini contro Guenda Goria minaccia di lasciare lo studio a Live – Non è la d’Urso

Per nulla chiarificatore il confronto tra Francesco Baccini e Guenda Goria sull’affaire Maria Teresa Ruta. I due si sono incontrati nel salotto di Live – Non è la d’Urso per spiegare una volta per tutte come sono andate le cose tra lui e la giornalista. Baccini ribadisce che tra loro non è successo nulla di intimo, anzi: “Questa vicenda ha intaccato la mia vita personale, è una violenza”. Guenda è pronto a difendere la madre. Il cantante si indispettisce e accenna ad andarsene: “Con questo mondo non centro niente”.