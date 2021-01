Anna chiede l’aiuto di C’è posta per te per recuperare il rapporto con il figlio Francesco, che da anni non vuole vederla. “Mi ha escluso dalla sua vita dopo che ho lasciato mio marito”, ha spiegato la donna. E in studio, pur sorridendole, il figlio ha deciso di chiuderle la busta: “Ti voglio bene ma non quanto vorresti tu”.