Un uomo ceceno che partecipò al pestaggio e all’omicidio di Niccolò Ciatti in una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna, nell’agosto del 2017, è stato arrestato in Francia in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso in base a una ordinanza di custodia cautelare del Gip di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica.