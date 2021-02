La frangia sarà il vero must have tra le tendenze dei tagli di capelli per il 2021: che sia cortissima, lunga e spettinata, aperta a tendina oppure piena poco importa. Le star l’hanno già resa protagonista dei loro look, da chi ci ha dato un taglio a chi ha scelto un cambio temporaneo con clip di capelli finti. Tutte le frange da copiare dalle star, da Gigi Hadid a Miriam Leone.