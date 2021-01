L’uomo, un 57enne proveniente dalla Germania, è stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli con fratture in varie parti del corpo. Sollevato dal vento e sbattuto contro una recinzione metallica mentre faceva kitesurf, non sarebbe in pericolo di vita. Per la giornata di ieri la Protezione civile aveva diramato un’allerta meteo per vento in tutto il Lazio.