L’Inter domina e vince contro il Genoa, battuto per 3-0 in una partita senza storia. Lukaku sblocca dopo soli 32 secondi, poi il tiro al bersaglio verso la porta di Perin, che capitola nuovamente nella ripresa sotto i colpi di Darmian e Alexis Sanchez. Nerazzurri ufficialmente in fuga per lo Scudetto.