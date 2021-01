Furbetti del vaccino, dava dosi e tamponi agli amici: indagato medico di Cosenza

Un medico dell’Azienda sanitaria di Cosenza in servizio, direttore sanitario dello Spoke Ospedaliero di Cetraro-Paola risulta indagato per aver sottoposto illegittimamente soggetti a lui vicini a tamponi per l’individuazione del Coronavirus nelle strutture che dirige ed aver somministrato vaccini agli amici. È stato anche raggiunto da una interdizione dal lavoro per 12 mesi perché usava a fini personali l’auto di servizio.