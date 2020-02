Gael García Bernal: 10 cose che non sai sull’attore

Tra i più celebri attori messicani, Gael García Bernal ha negli anni conquistato le attenzioni di un pubblico mondiale recitando in celebri opere legate al suo paese e alla sua terra, senza svendersi a grandi produzioni hollywoodiane.

La filmografia di Bernal prevede infatti ricercati film d’autore e piccoli progetti indipendenti, grazie a cui l’attore ha potuto esibire le sue grandi doti da interprete, non mancando di assumere in più di un caso ruoli politici e di denuncia sociale.

Gael García Bernal: i suoi film

1. Ha recitato in celebri film legati alle sue origini. Bernal esordisce al cinema nel film Amores perros (2000), di Alejandro Gonzáles Iñarritu, per poi ottenere ulteriore fama con Y tu mamá también (2001), di Alfonso Cuarón. Negli anni successivi recita in film come Nessuna notizia da Dio (2001), I diari della motocicletta (2004), La mala educación (2004), The King (2005), L’arte del sogno (2006), Babel (2006), Il passato (2007), Cecità (2008), Letters to Juliet (2010), Il mio angolo di paradiso (2011), e No – I giorni dell’arcobaleno (2012), con cui ottiene ulteriore fama. Partecipa poi ai film Rosewater (2014), Desierto (2015), Salt and Fire (2016), Neruda (2016), Museo – Folle rapina a Città del Messico (2018), Lontano da qui (2018), Ema (2019), Wasp Network (2019) e Il paradiso probabilmente (2019).

2. È stato protagonista di una nota serie TV. Dal 2014 al 2018 Bernal è protagonista della serie Amazon Mozart in the Jungle, dove ricopre il ruolo di Rodrigo De Souza, prodigo della musica che conduce lo spettatore nel movimentato mondo della musica classica, la quale si svela più accattivante di quanto possa sembrare grazie alle vicende che si susseguono nella vita del protagonista. Per il suo ruolo Bernal ha vinto un Golden Globe come miglior attore in una serie commedia o musicale.

3. Ha ricoperto il ruolo di produttore. Personalità poliedrica, Bernal si è distinto anche per aver prodotto opere di esordienti e suoi colleghi. Ha infatti ricoperto tale ruolo per i film Abel (2010), dell’amico Diego Luna, Revolución (2010), Manto acuifero (2013), Cesar Chavez (2014), Desierto (2015), Zama (2017) e Museo – Folle rapina a Città del Messico. Ha inoltre prodotto alcuni episodi della serie Mozart in the Jungle e il suo film Déficit (2007).

4. Ha diretto dei film. Bernal esordisce alla regia con il film Déficit (2007), presentato in anteprima al Festival di Cannes e incentrato sulla vita di Cristobal, giovane e ricco ragazzo borghese il cui padre è un corrotto politico. Dopo aver diretto diversi cortometraggi, Bernal torna a dirigere un lungometraggio nel 2019, intitolato Chicuarotes, incentrato su un gruppo di amici e i loro tentativi di arricchirsi a Città del Messico.

Gael García Bernal ha doppiato Coco

5. Ha partecipato al doppiaggio del celebre film Pixar. Nel film Coco, premio Oscar nel 2018 per il miglior film d’animazione, l’attore presta la voce al personaggio di Héctor Rivera, uno scheletro facente parte della Terra dell’Aldilà, il quale aiuterà il giovane protagonista nella sua missione. Per il film l’attore ha anche esibito le sue qualità canore, prestando la sua voce anche per alcune canzoni presenti all’interno del film.

Gael García Bernal è su Instagram

6. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram, dove ha un profilo seguito da 633 mila persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere fotografie scattate in momenti di svago, ma anche diverse immagini promozionali dei suoi progetti cinematografici. Non mancano inoltre post dove l’attore porta all’attenzione cause sociali e politiche da lui sostenute.

Gael García Bernal e Natalie Portman

7. Ha avuto una relazione con la nota attrice. Intorno al 2003 l’attore intraprende una relazione con l’attrice Natalie Portman, incontrata ad un party post Oscar. La loro relazione tuttavia dura all’incirca un anno, durante il quale si sono dimostrati piuttosto riservati circa la loro storia. Nel 2007 tuttavia i due riallacciano i rapporti, riprendendo la relazione interrotta anni prima. Anche questa volta la cosa non sembra essere durata molto, e nel giro di un anno la coppia si separa nuovamente.

Gael García Bernal non ha una moglie

8. Non è sposato. Nel corso della sua vita l’attore non si è sposato, ma ha avuto diverse relazioni con colleghe o personalità dello spettacolo. La più importante è stata probabilmente quella con l’attrice argentina Dolores Fonzi, conosciuta nel 2001 su di un set. I due hanno avuto una relazione dal 2009 al 2014, dando vita a due figli, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2011.

Gael García Bernal in La mala educación

9. Ha dovuto convincere il regista per ottenere il ruolo. Nel 2004 l’attore è tra i protagonisti del film La mala educación, del regista spagnolo Pedro Almodovar. Questi non era convinto di voler assegnare il ruolo all’attore, poiché il suo accento messicano differiva troppo da quello spagnolo presente nel film. Bernal tuttavia riuscì a dimostrargli di poter sfoggiare un buon lavoro sulla lingua richiesta, ottenendo così di poter partecipare al film.

Gael García Bernal: età e altezza

10. Gael García Bernal è nato a Guadalajara, in Messico, il 30 novembre 1978. L’attore è alto complessivamente 170 centimetri.

