La “vittima eccellente” del rimpasto operato da Attilio Fontana per la sua Giunta, Giulio Gallera, ha salutato su Facebook postando le foto del trasloco dal suo ufficio. Per l’occasione, l’ex assessore al Welfare ha voluto ricordare quanto di buono è stato fatto negli ultimi anni per la sanità lombarda, ricordandolo ai più critici e ai suoi detrattori.