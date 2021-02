Gian Piero Gasperini ha sostituito Ilicic dopo mezz’ora dal suo ingresso in campo nel secondo tempo perché non soddisfatto del suo atteggiamento in campo. “Basta lamentarsi, fai qualcosa” gli ha urlato il tecnico della Dea prima di chiedere il cambio. Lo sloveno è entrato negli spogliatoi visibilmente provato.