Gasperini per Atalanta-Roma: «Gara non decisiva. Var a chiamata? Una caciara»

Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Roma, gara che si giocherà sabato sera a Bergamo alle ore 20:45. Un appunto anche sul VAR

Gasperini sereno in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga con la Roma, match da scontro diretto per un posto in Champions League. 42 punti l’Atalanta, 39 la Roma, tuttavia il tecnico non pensa possa essere decisiva, quando mancano ancora 15 gare al termine.

GARA NON DECISIVA- “È una partita importante e molto attesa perché giochiamo con la diretta concorrente più vicina a noi. In casa abbiamo un po’ stentato nelle ultime partite, ma per noi giocare a Bergamo questa partita può essere una bella opportunità. Ma non esistono gare decisive quando ne mancano 15 alla fine di un campionato così equilibrato. Dobbiamo concentrarci su quello che sappiamo fare e su come affrontare l’avversario. La cosa migliore adesso è non guardare la classifica, ma pensare a una partita per volta”.

SCETTICO SUL VAR- “Se ce lo concedono ne farò uso come gli altri, ma sono contrario. Mi sembra una caciara, ci sono già interruzioni lunghe: cosa fanno, mettono a disposizione una moviola per ogni panchina? Gli arbitri sono già tanti, come è possibile che non vadano a vedersi da soli tutti gli episodi? Si mettano d’accordo, la questione si può risolvere semplicemente. Se io sono a 70 metri cosa posso vedere? Mi pare che qui si aggiungano sempre cose inutili nel pentolone, a parte lo spezzettamento del gioco”.