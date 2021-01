Gasperini, Pioli e la rissa sfiorata in campo… per colpa di Chiesa

La sfida tra Milan e Atalanta sarà anche l’occasione per rivedere contro Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. I due allenatori furono protagonisti nel 2018, durante Fiorentina-Atalanta, di un durissimo scontro verbale dopo una presunta simulazione lamentata dal tecnico della Dea di Federico Chiesa per un contatto in area con Toloi che portò al rigore per la viola. Gasperini fu netto: “Chiesa è un simulatore è va punito”.