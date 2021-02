Gasperini stizzito: “Atalanta in finale e mi chiedete di Gomez”

Gian Piero Gasperini si gode la vittoria contro il Napoli e la seconda finale di Coppa Italia conquistata dalla sua Atalanta negli ultimi tre anni. Al tecnico degli orobici però nel post-partita al Gewiss Stadium non è andata giù la domanda posta sul Papu Gomez (andato via da Bergamo nella scorsa sessione di mercato dopo i dissapori con lo stesso allenatore piemontese) alla quale ha risposto un po’ stizzito: “Avete perso la memoria! Ha iniziato a ballare qui. Ma è strano che in una serata così bella per l’Atalanta mi si chieda di lui”.