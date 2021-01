Dopo il successo per 3-2 contro l’Empoli in Coppa Italia il tecnico dei partenopei ha parlato del momento del Napoli e ha detto che la sua squadra ha subito un contraccolpo dopo il ko subito in casa dell’Inter: “Dopo quella sconfitta abbiamo avuto un po’ un’involuzione. Creiamo tanto ma non concretizziamo e dietro concediamo troppo”.