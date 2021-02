Gattuso dopo Atalanta-Napoli: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi”

Il Napoli esce sconfitto dal Gewiss Stadium venendo eliminato dalla Coppa Italia. Gli azzurri sconfitti dall’Atalanta nel match di ritorno devono arrestare il loro cammino in semifinale. Il tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso al termine del match nonostante il 3-1 subito ha voluto fare i complimenti ai suoi calciatori che in una situazione d’emergenza (soprattutto in difesa) hanno comunque tenuto bene contro l’attacco della Dea.