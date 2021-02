Gennaro Gattuso dopo la sconfitta del suo Napoli sul campo del Genoa ha parlato del difficile momento degli azzurri, con l’umore che è ai minimi livelli. Grande amarezza nello spogliatoio dei partenopei, con il mister che dovrà toccare le corde giuste in tempi brevi per provare a risollevare le sorti del gruppo in vista della semifinale di ritorno contro l’Atalanta.