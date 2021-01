Il tecnico del Napoli, Gattuso, contesta in diretta TV le voci sul suo futuro, in particolare quelle sulle possibili dimissioni. “Mi sembra tutto un po’ esagerato nei miei confronti. Io non mi dimetto, sto qui e faccio il mio lavoro. Poi se i risultati del campo non saranno soddisfacenti mi giudicherà la proprietà”. Messaggio al presidente: se non sei soddisfatto, licenziami.