L’ad del Milan, Ivan Gazidis, parla della seconda giovinezza di Zlatan Ibrahimovic al Milan e di quanto sia importante il suo ruolo per i rossoneri. A 39 anni è integro e riesce a essere ancora decisivo: “Non so come faccia. È un’eccezione alle regole. La voglia, la motivazione che ha è straordinaria. Non ho mai visto nessuno lavorare come lui”.