Gemma Arterton: 10 cose che non sai sull’attrice

Celebre per la sua partecipazione a noti film d’azione o d’avventura, l’attrice Gemma Arterton ha negli anni costruito una carriera degna d’attenzione, arrivando a partecipare con celebri attori e registi. Grazie ai suoi ruoli, l’attrice ha inoltre avuto modo di provare la propria versatilità, ottenendo lodi da critica e pubblico.

Ecco 10 cose che non sai di Gemma Arterton.

Gemma Arterton: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attrice esordisce al cinema con il film St. Trinian’s (2007), per poi recitare in RocknRolla (2008) e Quantum of Solace (2008), con cui ottiene maggior popolarità. Successivamente prende parte a I Love Radio Rock (2009), La scomparsa di Alice Creed (2009), St. Trinian’s 2 – La leggenda del tesoro segreto (2009), Scontro tra titani (2010), Prince of Persia – Le sabbie del tempo (2010), Tamara Drewe – Tradimenti all’inglese (2010), Una canzone per Marion (2012), Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe (2013), dove recita accanto all’attore Jeremy Renner, Runner, Runner (2013), The Voices (2014), Gemma Bovery (2014), L’ora più bella (2016), The Escape (2017), Vita & Virginia (2018), e The King’s Man – Le origini (2020).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Nel corso della sua carriera l’attrice ha preso parte a diverse produzioni televisive, come il film Capturing Mary (2007), e alle miniserie TV Il romanzo di Amanda (2008) e Tess dei d’Urbeville (2008). Nel 2014 prende invece parte ad un episodio della serie Inside No. 9.

3. Ha ricoperto il ruolo di produttrice. La Arterton, oltre ad essere attrice, ha ricoperto il ruolo di produttrice per i film The Escape e Vita & Virginia, da lei anche interpretati.

Gemma Arterton non è su Instagram

4. Non è presente sul social network. L’attrice ha confermato di non possedere un account su Instagram, preferendo non attirare sulla propria vita privata i riflettori che tali piattaforme portano con sé. Esiste tuttavia una fan page italiana dedicata all’attrice, seguita da 26,4 mila persone. All’interno di questa è possibile trovare le principali novità riguardo l’attrice, nonché numerose foto su di lei.

Gemma Arterton: le sue mani

5. Soffriva di un’anomalia genetica. Al momento della sua nascita l’attrice era affetta da polidattilia ad entrambe le mani. Questa è un’anomalia genetica che presenta un eccesso di dita rispetto alla normale conformazione. Tramite un’operazione svoltasi subito dopo la nascita dell’attrice, tuttavia, le dita in più sono state rimosse.

Gemma Arterton: la sua vita sentimentale

6. Ha avuto diverse relazioni. Pur se particolarmente riservata riguardo la propria vita privata, è noto che l’attrice ha avuto una relazione tra il 2007 e il 2008 con l’animatore John Nolan. Ha poi avuto una breve relazione con lo stuntman Eduardo Ivan Munoz, conosciuto sul set di Prince of Persia – Le sabbie del tempo.

7. È stata sposata. Nel luglio del 2009 l’attrice annuncia il suo fidanzamento con il consulente di moda Stefano Catelli. I due si sono in seguito sposati nel giugno del 2010. Tuttavia la coppia ha annunciato soltanto tre anni dopo la separazione, ufficializzando il divorzio nel 2015.

Gemma Arterton: il suo 2019

8. Ha recitato in diversi film. Il 2019 è stato un anno particolarmente ricco per l’attrice, che ha preso parte a diversi lungometraggi come Murder Mystery e My Zoe. Ha inoltre preso parte al doppiaggio del film starDog and TurboCat. Ha inoltre ricoperto un ruolo da protagonista nella serie Black Narcissus, in arrivo nel corso del 2020.

9. Reciterà in un atteso prequel. Nel 2020 l’attrice avrà un ruolo di rilievo nel film The King’s Man – Le origini, prequel dei film con Colin Firth. Qui l’attrice ricoprirà il ruolo di Polly, all’interno di una storia che ripercorre le origini del noto gruppo spionistico.

Gemma Arterton: età e altezza

10. Gemma Arterton è nata a Gravesend, in Inghilterra, il 2 febbraio 1986. L’attrice è alta 170 centimetri.

