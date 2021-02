La prestazione monstre di Kylian Mbappé al Camp Nou in Barcellona-Psg lo ha consacrato al momento come il miglior giocatore del pianeta. Numeri già impressionanti quelli del 22enne che oltre a realizzare un’eccezionale tripletta si è rivelato imprendibile per Piqué e compagni, impreziosendo il suo score.