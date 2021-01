Un uomo e una donna hanno ucciso di botte e coltellate le figlie di 27 e 22 anni nella convinzione che sarebbero poi resuscitate. È avvenuto in India, e il macabro duplice omicidio è stato raccontato da alcuni tra i principali giornali del paese non solo per l’efferatezza, ma anche per le giustificazioni portate dai killer alla polizia.