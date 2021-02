Fermato nella notte Renato Scapusi, 59 anni, ex compagno di Clara Ceccarelli, 69 anni, uccisa con 30 coltellate ieri pomeriggio nel suo negozio di pantofole in centro a Genova. L’uomo, bloccato mentre stava per suicidarsi, è l’ex compagno che in questura ha confessato il delitto. Testimoni raccontano che Scapusi, lodopatico, non accettava la fine della loro storia.