GENTE IN ASPROMONTE A Gioiosa la presentazione del programma di escursioni 2020

GENTE IN ASPROMONTE A Gioiosa la presentazione del programma di escursioni 2020

Lente Locale

R. & P.

GIOVEDI 16 GENNAIO ALLE ORE 17,30 A PALAZZO AMADURI L’ASSOCIAZIONE”GENTE IN ASPROMONTE” DI TOTO’ PELLEGRINO, PRESENTERA’ IL PROGRAMMAESCURSIONISTICO 2020 “SENTIERI SULLE TRACCE DEL TEMPO”.NELL’OCCASIONE SARA’ CONSEGNATO L’OPUSCOLETTO CONTENENTE I DETTAGLIDELLE ESCURIONI.”Con il profumo del mare ed il fascino della montagna”: cosìl’Aspromonte conquista gli appassionati di trekking, un vero paradisoper le escursioni proposte da Gente in Aspromonte per il 2020.Si partirà direttamente dai piccoli borghi per raggiungere le cime piùpanoramiche.Ripercorrere antiche tracce, ritrovare quà e là vecchi selciati emuretti a secco, imbattersi in casolari abbandonati.Questo e tanto altro con gli appuntamenti escursionistici.L’Associazione Escursionistica Gente in Aspromonte opera da 35 annisul territorio e contribuisce a valorizzare le risorse del territorio,con un costante dialogo con il Parco Nazionale dell’Aspromonte e lacomunità locale.www.genteinaspromonte.itinfo@genteinaspromonte.itTel.‪348 813 4091‬Via Fontanella n. 1089030 Careri RCCordiali SalutiVincenzo Logozzo

GENTE IN ASPROMONTE A Gioiosa la presentazione del programma di escursioni 2020

Lente Locale