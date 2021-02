Accusato di stupro e violenza sessuale da una collega e in attesa del processo che comincerà il prossimo 10 marzo, Gerard Depardieu si difende: “Non ci sono prove, non c’è nulla contro di me e dunque sono sinceramente tranquillo. Non posso far altro che respingere nel modo più netto, come già fatto di fronte agli inquirenti, tutte le accuse”.