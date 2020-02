Germania, auto sulla folla alla parata di Carnevale: feriti anche bambini

Un’auto è finita sulla folla ad un corteo di Carnevale a Volkmarsen nell’Assia tedesca ed ha provocato almeno 15 feriti. Il conducente della vettura è stato fermato. Dopo la strage di Hanau, che si trova sempre in Assia, il ministero dell’Interno aveva aumentato i dispositivi di sicurezza in tutto il Paese.

Alcuni testimoni affermano che l’automobile piombata sulla folla avrebbe dato gas, partendo da circa 30 metri di distanza. Da parte loro gli inquirenti finora non sono stati in grado di dire se l’autista abbia preso intenzionalmente di mira la folla che assisteva al corteo oppure se si tratti di un incidente.

“È ancora troppo presto” per fare questo tipo di valutazioni, ha detto una portavoce della polizia. Le forze dell’ordine hanno anche pregato la popolazione e i media “di non diffondere segnalazioni non accertate”.