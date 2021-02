Gerry Scotti e Lorenzo Insigne sono gli ospiti dell’ottava puntata di C’è posta per te 2021, in onda sabato 27 febbraio su Canale 5. Il conduttore e il calciatore saranno protagonisti di due toccanti sorprese. L’appuntamento con il people show di Maria De Filippi è per la prima serata alle ore 21:20.