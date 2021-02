Alda D’Eusanio ormai è inarrestabile e nella casa del Grande Fratello si esprime come se dimenticasse di essere costantemente riprese. Non paga delle gaffe dei giorni scorsi, la giornalista ne fa un’altra delle sue e commentando un tatuaggio di Tommaso Zorzi viene censurata dagli autori del reality che, dopo poco, la chiamano anche in confessionale.