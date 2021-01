Nella 32esima puntata del Grande Fratello Vip c’è il ritorno di Elisabetta Gregoraci che incontra Pierpaolo Pretelli per un’ultima volta. I due si chiariscono e la showgirl sottolinea di non aver mai parlato di lui fuori dalla Casa. Chi, invece, pare aver parlato troppo è Giulia Salemi che è stata diffidata dalla ex gieffina, e lo scopre in diretta.