Durante la 38esima puntata del Grande Fratello Vip non sono mancati i colpi di scena. Andrea Zenga, infatti, pare abbia scatenato l’attenzione della giovane Alessia Zelletta, sorella di Andrea, che non ha perso tempo e si è presentata nella casa più spiata d’Italia per iniziare una conoscenza che, si augura, possa sfociare in qualcosa un volta fuori dal GF.