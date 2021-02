Piccola sorpresa per Samantha de Grenet durante la puntata di venerdì 12 febbraio 2021. Ad entrare nella casa è sua sorella Ilaria che non aspetta nemmeno un minuto per riempirla d’affetto e di elogi: “Sei la sorella migliore del mondo”, davanti ai quali la showgirl non riesce a trattenere la commozione.