GF Vip, Maria Teresa Ruta delusa da Tommaso Zorzi: “Per lui mi sono inventata un sacco di cose”

Maria Teresa Ruta è dispiaciuta dall’atteggiamento che nei suoi confronti ha adottato Tommaso Zorzi. La gieffina, confidandosi con Dayane Mello, ha dichiarato di essere aver fatto tante cose per l’influencer in questi mesi, per proteggerlo, arrivando ad inventare anche delle storie per tirarlo su. Peccato che, proprio il 25enne, abbia preso le distanze dalla sua compagna d’avventura perché deluso dalle bugie scoperte in queste settimane.