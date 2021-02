La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 15 febbraio ha dato il suo responso. Stefania Orlando e Giulia Salemi sono andate in nomination. Le due gieffine dovranno sfidarsi al televoto. Una delle due verrà eliminata definitivamente venerdì 19 febbraio. Giulia è scoppiata a piangere: “È avvilente perché è come se in questi tre mesi avessi costruito ben poco”.