Tommaso Zorzi non vuole sentire ragioni ed è ormai sempre più deciso a voler abbandonare il reality. A lui si aggiunge anche Stefania Orlando. I due, stando a quanto emerge da alcuni filmati, non hanno intenzione di sottostare all’ennesimo prolungamento del programma e avrebbero intenzione di andar via stesso lunedì, sebbene la richiesta degli autori sarebbe quella di aspettare l’8 febbraio.