Ieri sera è andata in onda la 37esima puntata del GF Vip, una puntata in cui tutti i protagonisti del reality hanno voluto far sentire la loro vicinanza a Dayane Mello che ha perso il fratello Lucas qualche giorno fa. I concorrenti hanno lasciato da parte paillettes e colori sgargianti, preferendo il total black in segno di lutto.