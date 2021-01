GFVip, Dayane Mello rivede la madre: “Mi ha messo al mondo, ma non c’è mai stata”

Nella casa del GFVIp, Dayane ha mostrato non solo un carattere agguerrito, ma anche un lato più fragile. Nelle ultime settimane la modella brasiliana ha accusato qualche segnale di cedimento emotivo, è scoppiata in lacrime pensando alla sua vita fuori dal programma e ha confidato i dettagli della sua adolescenza difficile. In tutto questo ha sempre sofferto molto la distanza della famiglia, l’incontro con la madre non ha cambiato la percezione che Dayane ha del suo passato.