Nonostante non se lo aspettasse, Giulia ha accolto molto volentieri la sorpresa della mamma. Le due si sono strette in un abbraccio nella mistery room e dopo una serie di consigli che Fariba ha dispensato a sua figlia Giulia, li ha raggiunti Pierpaolo, che ha fatto finalmente la conoscenza della sua futura “suocera”. Ma Fariba ha qualcosa da dirgli, pronta a metterlo in guardia.