GFVip, Nausica la sorella di Giulia Salemi: “Non ho mai smesso di pensarti”

Giulia Salemi scoppia in lacrime, per lei è una serata speciale. Sua sorella adottiva Nausica, con la quale non ha rapporti da 15 anni, ha rilasciato un’intervista. È una lettera indirizzata a Giulia, per dirle “Mi manchi” e che vorrebbe presto rivederla. Non l’ha mai dimenticata. Nausica è stata figlia adottiva di mamma Fariba e ha vissuto con la sua famiglia da quando Giulia aveva 5 anni. “Fino a quando sua mamma è venuta a riprendersela”.