GFVip, Rosalinda scoppia in lacrime dopo aver rivelato i suoi sentimenti ad Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò si abbandona ad un pianto liberatorio tra le braccia dell’amica Samantha De Grenet, raccontando di essere confusa e spaventata dopo il confronto con Andrea Zenga. Entrambi hanno ammesso di provare un interesse reciproco, ma per Rosalinda la priorità è risolvere la situazione con il fidanzato Giuliano fuori dalla casa. Tommaso Zorzi: “Se vorrai chiudere con Giuliano lo farai fuori, non puoi mollarlo da dentro un programma, non si fa”.