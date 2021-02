GfVip, sondaggio e voto: chi vuoi eliminare in finale tra Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi?

La penultima puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 26 febbraio ha coinciso con l’inizio della finale vera e propria. Dopo Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, anche Stefania Orlando è stata proclamata finalista. Andrea Zelletta, automaticamente al televoto, ha deciso di sfidare Tommaso. L’appuntamento conclusivo con il GF Vip è previsto per lunedì 1 marzo, dopo ben cinque mesi e mezzo di messa in onda.