GFVip, Walter Zenga incontra Andrea e Nicolò: “Lasciamoci il passato alle spalle”

Quello di questa sera nella casa del GFVip deve essere un incontro pacificatore, un nuovo inizio. Andrea Zenga e Nicolò non incontravano insieme il padre Walter ormai da tantissimi anni. In collegamento dalla sua casa di Dubai l’ex campione di calcio: “Proviamo ad instaurare un nuovo rapporto”. Mentre Nicolò sembra convinto, non è lo stesso per Andrea, ancora molto dubbioso. Ma il padre sembra davvero disposto a tutto: “Se tu senti il bisogno che io venga ad Osimo per essere sereno, io vengo”.