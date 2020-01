Ghostbusters: Legacy, 10 cose che vogliamo vedere nel film

Dopo il flop del recente reboot al femminile di Ghostbusters, i fan del franchise erano preoccupati che le possibilità di vedere un nuovo capitolo della saga fossero praticamente nulle. La notizia di un nuovo riavvio del franchise di certo più promettente, Ghostbusters: Legacy, ha fatto quindi la gioia di chi è cresciuto con i film dedicati agli Acchiappafantasmi.

In seguito alla release del primo trailer ufficiale del film diretto da Jason Reitman, non sono mancate le speculazioni a proposito della trama, dal momento che le domande dei fan su questo ulteriore riavvio, su cosa racconterà e in che modo sarò collegato ai primi due film originali, si sprecano.

Ecco, quindi, 10 cose che ci auguriamo di vedere in Ghostbusters: Legacy:

Nuovi fantasmi

Una delle cose che ha reso fantastici i film originali della saga di Ghostbusters è stato l’aspetto unico dei fantasmi. Alcuni erano abbastanza terrificanti; altri invece avevano un aspetto decisamente più comico. Questa miscela di horror e comedy è riuscita quasi sempre bene, lasciando a molti bambini la stessa dose di incubi e risate.

La creatività è la chiave per la buona riuscita di Ghostbusters: Legacy. Se il team creativo del film dimostrerà di aver saputo lavorare con intelligenza al design dei fantasmi, allora il pubblico amerà senza ombra di dubbio il film; se si punterà, invece, ad una rielaborazione di vecchi personaggi… allora l’insuccesso del film è praticamente già scritto!

Paul Rudd che ruba la scena

I fan di Ghostbusters e, più in generale, gli appassionati di cinema, sono stati estremamente contenti di vedere Paul Rudd ricoprire un ruolo importante nel primo trailer di Ghostbusters: Afterlife. Rudd è tornato alla ribalda dopo il successo ottenuto grazie al ruolo di Ant-Man nel MCU e a numerose commedie di successo, come la recente serie Netflix dal titolo Living With Yourself.

Tra le star più amate ed apprezzate dell’odierno panorama cinematografico hollywoodiano, Paul Rudd merita decisamente di avere un ruolo di assoluto rilievo all’interno della storia di Ghostbusters: Legacy. Uno dei motivi del successo del primo film del 1984 è stato anche il suo incredibile cast: la cosa potrebbe ripetersi proprio grazie alla presenza di Rudd nel nuovo film.

Preparare il terreno per eventuali sequel

L’odierna industria cinematografica è completamente assorbita dalla moda dei franchise, con sequel, remake e reboot che ormai non si contano più. È inevitabile che una saga come quella di Ghostbusters lasci pensare all’inevitabile realizzazione di episodi sempre nuovi. Vogliamo tutti che questo nuovo capitolo porti la storia principale verso una degna conclusione, ma al tempo stesso è innegabile quanto sarebbe bello che lo stesso film preparasse il terreno per eventuali e futuri sequel.

Collegamenti con i primi due film originali

I fan dei film originali di Ghostbusters muoiono dalla voglia di vedere uno dei loro universi cinematografici favoriti tornare in vita sul grande schermo. Per questo motivo, sarebbe opportuno e più che sensato includere in Ghostbusters: Legacy diversi collegamenti con i personaggi e le linee narrative di Ghostbusters e Ghostbusters II.

In questo modo, i fan delle pellicole originali avranno uno stimolo in più per andare a vedere il nuovo film al cinema. Negli ultimi dieci anni, puntare alla nostalgia si è rivelata una tattica infallibile per l’industria cinematografica: anche Ghostbusters: Legacy dovrà attingere a piene mani da quell’effetto nostalgia…

Una buona dose di commedia

Ciò che ha reso i primi due film un successo in tutto il mondo, è stato l’efficace utilizzo della commedia. Dopotutto, Ghostbusters è a tutti gli effetti una commedia! Nel reboot al femminile del 2016, la maggior parte del pubblico ha ritenuto piatti e monotoni gran parte degli aspetti comici del film.

Dal primo trailer ufficiale, sembra che Ghostbusters: Legacy sia più vicino allo spirito della grande avventura soprannaturale sulla scia dei recenti Stranger Things e IT. Speriamo che il nuovo film non dimentichi le sue origini e che ponga lo spirito della commedia tra le sue priorità.

La costruzione di un universo

Sia con film originali che con il reboot al femminile, i registi coinvolto nella saga di Ghostbusters hanno sempre cercato di costruire un vero e proprio universo attorno ai personaggi. Questo nuovo film rappresenta l’occasione perfetta per iniziare una costruzione dell’Universo Ghostbusters più seria che mai.

Speriamo che Ghostbusters: Legacy sia in grado di trarre ispirazione dai film precedenti e di mostrare al pubblico come sarebbe il mondo se i fantasmi fossero davvero.

Un minimo cenno al reboot al femminile

Anche se il reboot al femminile di Ghostbusters non è stato esattamente un successo, il film di Paul Feig è comunque parte della storia del franchise. Sicuramente i fan non muoiono dalla voglia di vedere un sequel di quel film, ma forse un piccolo collegamento con quella pellicola in Ghostbusters: Legacy potrebbe comunque risultare divertente.

Che si tratti di un semplice cameo di una delle attrici protagoniste o addirittura di un invisibile easter egg, siamo certi che coloro che hanno apprezzato il reboot al femminile vorrebbero vedere anche un breve cenno a quell’operazione, visto e considerato che un sequel ufficiale è altamente improbabile.

Easter egg

Oltre ai collegamenti con il reboot di Paul Feig, ci auguriamo di vedere moltissimi easter egg con i primi due film originali. In un momento storico in cui l’effetto nostalgia sembra dominare il box office mondiale, offrire ai fan di Ghostbusters uno o più riferimenti ai film del passato non farebbe altro che renderli felici.

Il franchise di Ghostbusters è riuscito ad espandersi attraverso altri media di successo: ci sono stati infatti videogiochi, show televisivi, fumetti e altro ancora. Gli easter egg in riferimento all’impatto sulla cultura pop del franchise sarebbero di sicuro una buona mossa per soddisfare al meglio la parte più hardcore del fandom di Ghostbusters.

Slimer

Di tutti i fantasmi apparsi nei vari film di Ghostbusters, Slimer è senza dubbio il più amato, quello più riconoscibile. In parte, è anche diventato un’icona all’interno della cultura pop. Oggi, la sua immagine e la sua figura sono un sinonimo di tradizione per tutti i fan di Ghostbusters.

Che sia effettivamente parte della storia, o che venga ricordato tramite un easter egg, o addirittura soltanto menzionato da uno dei personaggi, ci deve necessariamente essere un riconoscimento al fantasma più popolare della saga nel film di Jason Reitman!

Il cast originale sotto forma di… fantasmi!

Dal primo trailer ufficiale, emerge chiaramente che l’eredità del cast originale di Ghostbusters avrà un ruolo chiave nella trama del nuovo film. Questa è sicuramente una grande mossa, che piacerà sicuramente a tutte le tipologie di pubblico.

Se Reitman vuole davvero catturare il cuore dei fan più nostalgici, c’è una scelta narrativa che potrebbero rivelarsi vincente: riportare il cast originale… sotto forma di fantasmi! Da spettri, gli Acchiappafantasmi originali potevano guidare la nuova squadra e insegnare loro come agire da eroi, prima di passare definitivamente all’aldilà.

