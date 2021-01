Giardiniere schiacciato dal trattore, dolore per la morte di Ivano Cozzaglio: “Ci mancherà”

Dolore a Biassono, in provincia di Monza e Brianza, per la morte di Ivano Cozzaglio. È lui il giardiniere morto nella mattinata di ieri tra Paderno e Cornate d’Adda: è rimasto schiacciato da un trattore mentre effettuava dei lavori di giardinaggio in una zona impervia. “Una delle persone più gentili ed educate che io abbia conosciuto”, ha scritto un suo amico sui social, dove in tanti hanno lasciato un messaggio di cordoglio.