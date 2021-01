Carlo Virginio Franchi è morto oggi all’età di 83 anni. Lo storico pilota italiano con un brevissimo passato in Formula 1 conosciuto dagli appassionati con il soprannome di ‘Gimax‘ è scomparso nella notte. Divenne popolare in Italia e all’estero per le sue imprese in giro per il mondo in diverse corse automobilistiche nelle gare di durata come la 24 Ore di Le Mans, la ‘Targa Florio” o a Daytona.