L’attrice, 93 anni, racconta di aver ricevuto la sua prima dose di vaccino il 18 gennaio. In un’intervista spiega: “Io non ho mai dato credito ai negazionisti. Ma non si rendono conto?”. Ed ha anche aggiunto: “Mi avevano fatto una testa così ed ero arrivata un po’ prevenuta. Invece mi sono meravigliata, non ho provato alcun dolore”.