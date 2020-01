Gina Rodriguez: 10 cose che non sai sull’attrice

L’attrice Gina Rodriguez potrà essere sconosciuta ai più, ma la sua partecipazione a film e serie TV di rilievo le stanno facendo guadagnare sempre più popolarità. Da piccole commedie ad ambiziosi film hollywoodiani, l’attrice ha infatti dimostrato una buona versatilità, conquistando le attenzioni del pubblico e della critica. È inoltre nota per aver ricoperto il ruolo da protagonista nella serie Jane the Virgin, che le ha permesso di ottenere importanti riconoscimenti.

Ecco 10 cose che non sai su Gina Rodriguez.

Gina Rodriguez: i suoi film

1. Ha partecipato a celebri film hollywoodiani. L’attrice debutta al cinema con il film Matrimonio in famiglia (2010), per poi recitare in film come Go for It! (2011), California Winter (2012), Enter the Dangerous Mind (2013), e Sleeping with the Fishes (2013). Nel 2016 recita nel film Deepwater – Inferno sull’oceano, dove ottiene un ruolo di rilievo recitando accanto all’attore Mark Wahlberg. Nel 2018 è invece tra le protagoniste del film Annientamento, e in seguito recita in Miss Bala – Sola contro tutti (2019) e Someone Great (2019).

2. È celebre per un ruolo televisivo. L’attrice inizia la propria carriera televisiva recitando in alcuni episodi della serie Law & Order (2004-2008), per poi prendere parte alle serie Eleventh Hour (2009), 10 cose che odio di te (2010), Army Wives – Conflitti del cuore (2010), Happy Endings (2011), The Mentalist (2011) e Beautiful (2011-2012). Nel 2014 l’attrice viene scelta per ricoprire il ruolo di Jane Villanueva nella serie Jane the Virgin, ruolo che le permette di acquisire buona notorietà e che ricopre fino al 2019. Sempre nel 2019 è protagonista della serie Carmen Sandiego.

3. Ha ricoperto il ruolo di produttrice. Particolarmente legata alla serie che l’ha resa celebre, Jane the Virgin, la Rodriguez ha ricoperto il ruolo di produttrice esecutiva per ben 34 episodi della serie. Ha inoltre ricoperto il ruolo di produttrice per i film Someone Great, Jane the Novela (2019) e Diary of a Future President (2020).

4. È doppiatrice di una celebre serie. La Rodriguez si è distinta anche come doppiatrice grazie alla serie animata Big Mouth, dove dal 2018 al 2019 presta la voce al personaggio di Gina Alvarez.

Gina Rodriguez è su Instagram

5. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un profilo seguito da 4,4 milioni di persone. All’interno di questo l’attrice condivide foto e video scattati durante momenti di svago o di lavoro, condividendo anche dietro le quinte dei set su cui lavora. Frequenti sono anche le foto tratte dalle premier a cui l’attrice prende parte o immagini promozionali dei suoi lavori.

Gina Rodriguez: chi è suo marito

6. Ha sposato un suo collega. Sul set della serie Jane the Virgin, la Rodriguez conosce l’attore Joseph LoCicero, con il quale intraprende una relazione. In seguito, i due si sposano nel maggio del 2019, annunciando il lieto evento tramite i rispettivi profili Instagram. La coppia ha poi nel tempo dimostrato di tenere piuttosto separata la vita privata con quella lavorativa, evitando i riflettori che quest’ultima porta inevitabilmente con sé.

Gina Rodriguez in Beautiful

7. Ha recitato nella celebre soap opera. Nel 2011 l’attrice ottiene il ruolo ricorrente di Beverly nella celebre soap opera Beautiful, ottenendo così una prima notorietà. Questo ruolo le permette di sfoggiare ulteriori sfumature del suo talento, e le apre numerose porte nell’industria, ottenendo in seguito ruoli che la aiuteranno a consolidare il proprio successo.

Gina Rodriguez in Jane the Virgin

8. Per il suo ruolo ha vinto un prestigioso premio. Per il suo ruolo nella serie, l’attrice viene nominata nel 2015 ai Golden Globe come miglior attrice in una serie televisiva comedy o musical, riportando in seguito la vittoria. Viene nuovamente candidata nella medesima categoria anche negli anni 2016 e 2017, senza però riportare la vittoria del premio.

9. Ha recitato un lungo monologo. Nella quinta, ed ultima, stagione della serie, l’attrice interpreta un monologo della durata di 7 minuti, dove alterna momenti struggenti ad altri decisamente esilaranti. La Rodriguez ha chiesto di poter recitare il brano senza interruzioni, e così la macchina da presa la segue senza stacchi, permettendo all’attrice di mettere in risalto l’emotività del momento e il suo talento.

Gina Rodriguez: età e altezza

10. Gina Rodriguez è nata a Chicago, nell’Illinois, Stati Uniti, il 30 luglio 1984. L’attrice è alta complessivamente 161 centimetri.

