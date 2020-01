GIOIOSA IONICA I Carabinieri sottraggono alla criminalità organizzata circa 20mila euro di droga

Lente Locale

di Comando Provinciale Carabinieri

Questa mattina a Gioiosa Jonica i Carabinieri della Sezione Operativa di Roccella Jonica assieme ai colleghi della stazione di Gioiosa Jonica, con il supporto di un’unità antidroga della squadra operativa volante della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di marijuana. Le operazioni, svolte nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno consentito di rinvenire in località Madama Anna, in un fondo accessibile a chiunque, 3 fusti in plastica con all’interno 34 buste sigillare contenenti un totale di 14 chili di marijuana.

La droga sequestrata una volta

introdotta nel mercato illecito avrebbe portato un introito di circa 20 mila

euro.

