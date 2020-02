GIOIOSA IONICA Il circolo del Pd plaude alla ripresa dei lavori al liceo scientifico

Lente Locale

La ripresa dei lavori

per la costruzione del nuovo Liceo Scientifico di Gioiosa Ionica con annesso centro

sportivo, a seguito del reperimento delle risorse aggiuntive necessarie da

parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria, rappresenta una bellissima

notizia per Gioiosa Ionica e per l’intero territorio della Valle del Torbido.

E’ ormai da qualche

decennio che l’intera comunità scolastica rivendica il diritto di avere spazi

adeguati per le attività didattiche e sportive del Liceo Scientifico. Quella di

oggi è una bella giornata per loro ma anche per un intero territorio che per

progredire non può prescindere da istituzioni scolastiche solide e messe nelle

condizioni ottimali di agire.

La comunità del Liceo

Scientifico di Gioiosa Ionica è riuscita nel corso degli anni a crescere e ad

affermarsi nonostante le tante difficoltà, raggiungendo negli ultimi anni livelli

record di iscrizioni, anche da parte di studenti provenienti da Comuni vicini. Il

completamento del nuovo edificio, moderno e all’avanguardia, può e deve

rappresentare un passaggio importante affinché le istituzioni scolastiche e

sportive acquistino un ruolo sempre più centrale per lo sviluppo di un intero

territorio.

Gioiosa Ionica,

17/02/2020

Il circolo PD di

Gioiosa Ionica

