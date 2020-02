GIOIOSA IONICA Welfare, programmazione territoriale e tutela dei minori, sabato l’incontro della “Don Milani”

GIOIOSA IONICA Welfare, programmazione territoriale e tutela dei minori, sabato l’incontro della “Don Milani”

Lente Locale

R. & P.

Un evento di grande spessore di impatto sul territorio,

quello che l’associazione Don Milani ha ideato e che si prepara a vivere sabato

8 febbraio presso la sede del Centro Diurno per minori sito in Loc. Torre Galea

a Marina di Gioiosa Ionica. Welfare,

programmazione territoriale e tutela dei minori sono le tematiche

affrontate. Oltre i saluti istituzionali dei sindaci del territorio dove

il Don Milani nasce ed opera, Fuda per Gioiosa Ionica e Femia per Marina

di Gioiosa Ionica e ai saluti di Caterina Belcastro, sindaco del Comune di

Caulonia, comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia e

Giovanni calabrese, sindaco del Comune di Locri, comune capofila dell’Ambito

Territoriale Sociale di Locri, ci saranno a seguire i saluti del Presidente

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria e del fondatore

dell’associazione Don Milani Francesco Rigitano che spiegheranno il perché di

questo evento e quali sono le possibili ripercussioni sul territorio. L’evento

è patrocinato da Libera, associazioni

nomi numeri contro le mafie – Coordinamento Locride.

La giornata, accreditata all’ordine degli assistenti

sociali, vedrà come moderatore Don Giacomo Panizza, presidente della Comunità

Progetto Sud e verrà divisa in due sessioni di lavoro.

La prima sessione riguarderà ‘welfare e programmazione

territoriale’, ad accompagnare i partecipanti nelle riflessioni ci sarà Andrea

Canale, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di

Taurianova e Luciano Squillaci del Forum del Terzo Settore.

La seconda sessione riguarderà invece la ‘tutela dei

minori’, i relatori saranno Giordano Barioni, collaboratore della fondazione Zancan,

Maria Giuseppa Garreffa, Dirigente dell’Ufficio dei Servizi Sociali per

minorenni di Reggio Calabria e Mariaelisa Giocondo, Assistente Sociale,

dell’Associazione Don Milani.

L’evento ha come obiettivo mettere in luce le riforme

promosse dalla Regione Calabria in materia di Politiche Sociali, nello

specifico il Regolamento delle strutture

socio-assistenziali e le Linee guida

per i Piani di Zona. Il regolamento – dopo 20 anni d’attesa – permetterà finalmente

alla Calabria di applicare la legge 328 del 2000 fissando le regole oggettive e

le modalità standard per coloro che vogliono fornire un servizio delicato

quanto quello del sociale. Un percorso che ha visto coinvolti oltre agli attori

Istituzionali, il mondo del Terzo Settore e l’importante collaborazione di

Banca Mondiale. Si passa così ad una programmazione partecipata nella quale

ciascun ente istituzionale è responsabile della pianificazione per il proprio

livello di responsabilità in risposta ai bisogni del territorio. Tali percorsi

rendono necessari momenti di riflessione e formazione anche in relazione

all’attenzione da rivolgere ai minori, percorso questo, che ci vede tutti

co-responsabili del benessere delle famiglie. L’associazione opera da 23

anni sul territorio della Locride con l’obiettivo di dare risposte ai più

piccoli e ai più deboli secondo l’insegnamento del Priore di Barbiana.

L’evento

pertanto assume grande importanza in relazione alla creazione di una comunità sempre

più educante, capare di dare risposte e servizi.

